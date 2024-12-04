البيت الأبيض: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

قال البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن ثماني شركات اتصالات أمريكية، وعشرات من الدول تاثرت بحملة القرصنة الصينية.

وقدمت نائبة مستشار الأمن الوطني آن نيوبيرجر تفاصيل جديدة بشأن اتساع حملة القرصنة الصينية واسعة النطاق والتي منحت المسؤولين في بكين إمكانية الوصول إلى نصوص خاصة ومحادثات هاتفية لعدد غير معلوم من الأمريكيين.

وكشفت نيوبيرجر عن مدى القرصنة بعد يوم من إصدار مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية إرشادات ترمي إلى المساعدة على التخلص من قراصنة الإنترنت ومنع عمليات التجسس الإلكتروني المشابهة في المستقبل.

وحذر مسؤولو البيت الأبيض من أن عدد شركات الاتصالات التي تأثرت ما زال قابلا للزيادة.