استئناف مفاوضات السلام في جنوب السودان بعد 4 أشهر من إقالة وفد الحكومة

تم استئناف محادثات السلام في جنوب السودان اليوم الأربعاء في كينيا، بعد أربعة شهور من إقالة وفد الحكومة، في أحدث جهد لإنهاء الصراع الذي لطالما أصاب اقتصاد البلاد بالشلل.

وتجرى المحادثات بين حكومة جنوب السودان وفصائل المعارضة التي لم يشملها اتفاق 2018 الذي وضع حدا للحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص.

وانطلقت المحادثات، التي تم إطلاق اسم "تومايني" عليها، أي (الأمل) باللغة السواحيلية، في مايو ووقعت الأطراف "إعلان التزام" بالسلام.

وتعطلت المحادثات بعد ذلك، بعدما أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير وفد الحكومة السابقة المبعوث لإجراء محادثات. وتم تعيين فريق آخر لتمثيل جانب الحكومة لكنه لم يتمكن من السفر إلى نيروبي، عاصمة كينيا، في مناسبتين لاحقتين.

ولم يتم إبداء سبب للإقالة أو تأخير السفر. وذكر كير الشهر الماضي أن المحادثات في نيروبي لا تهدف لتحل محل اتفاق سلام 2018، بل لمواجهة مخاوف الفصائل المستبعدة ودمجها.