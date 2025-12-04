شهدت لجنة مدرسة المسيرة الحسنة بالدائرة الرمل بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من الشباب في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، حيث حرص الناخبون على التواجد منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم، وسط تنظيم محكم وتسهيلات داخل اللجان الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها الرمل، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744,824 ناخبًا لهم حق التصويت، يختارون منهم ثلاثة مرشحين وفق نظام الاقتراع السري المباشر.

ويتنافس في الدائرة 16 مرشحًا، منهم:

عن حزب مستقبل وطن: أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي

عن حزب حماة الوطن: حازم الريان

المستقلون: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي.