أغلقت اللجان الفرعية بالدائرة الثالثة في انتخابات مجلس النواب 2025 "الملغاة" بمحافظة أسيوط، أبوابها عقب انتهاء أعمال التصويت في اليوم الثاني، وبدأت عمليات الفرز الداخلي داخل 139 لجنة بمراكز أبنوب والفتح وساحل سليم والبداري؛ لتسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من بين 16 مرشحا على مستوى الدائرة.

وشهدت محافظة أسيوط على مدار أمس واليوم الخميس إجراء الانتخابات بالدائرة الثالثة بمركز الفتح، وسط تعزيزات أمنية مشددة من أجهزة الأمن لضمان سير العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للرشاوى الانتخابية، والتي أسفرت عن ضبط شخصين بمدينة ساحل سليم أثناء قيامهما بتوزيع رشاوى انتخابية لصالح مرشحين بالدائرة، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

في السياق ذاته، قرر اللواء وائل نيار، مدير أمن أسيوط، تعزيز التواجد الأمني أمام اللجان ومحيطها، وكذلك بمحيط اللجنة العامة المسئولة عن الفرز وإعلان النتائج، منذ غلق باب التصويت وحتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتيجة.