شهدت لجان الدائرة الثانية بمنطقة الرمل في الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، توافدًا ملحوظًا من الشباب قبل الموعد الرسمي لفتح أبواب التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتجمع عدد من الناخبين أمام لجان مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات، ولجنتي 12 و13 و14، وسط انتشار عناصر الشرطة لتأمين محيط اللجان، وتواجد موظفي اللجان استعدادًا لبدء عملية الاقتراع.

ويأتي هذا الإقبال المبكر من جانب الشباب استمرارًا لمشهد الأمس، حيث حرص العديد منهم على الحضور منذ الساعات الأولى، دعمًا لمرشحيهم والمشاركة في العرس الديمقراطي داخل المحافظة.

وتُجرى الانتخابات في محافظة الإسكندرية داخل الدائرة الثانية ومقرها «الرمل»، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و 47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و 824 ناخبًا لهم حق التصويت، ويختار الناخبون ثلاثة مرشحين من بين 16 مرشحًا بنظام الاقتراع السري المباشر، وهم: أحمد عبد المجيد، عمر الغنيمي (حزب مستقبل وطن)، حازم الريان (حزب حماة الوطن)، والمستقلين هم: منى حسن عبد ربه، أحمد محمد عبد الظاهر، فخر الجارحي، محمود عسكر، هشام الدين عسران، عفيفي كامل، رضا الغباشي، مجدي راغب البيومي، وسيم طه السروجي، دنيا محمود عرب، شفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي.