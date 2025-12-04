مساعد الرئيس الروسي يكشف جدول أعمال بوتين خلال زيارته للهند

كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تفاصيل برنامج إقامة فلاديمير بوتين في نيودلهي، حيث يغادر موسكو غدا الخميس في زيارة دولة تستغرق يومين.



وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم إن روسيا تولي أهمية كبيرة لهذه الزيارة التي كان مخطط لها ومتوقعة منذ فترة طويلة، ويتوقع بأن تكون ناجحة.

وذكر أوشاكوف أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيناقشان خلال محادثاتهما في نيودلهي تعاون البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" مع الأخذ في الاعتبار رئاسة الهند لهذه المجموعة للعام 2026.

وقال إنه في الساعة السابعة مساء الخميس، بعد الوصول إلى نيودلهي سيعقد بوتين ومودي لقاء وديا في مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي، مشيرا إلى أن المحادثة الرسمية ستجري وراء الأبواب المغلقة وعلى انفراد.



وأضاف أوشاكوف: "أعتقد أن هذه هي، في الواقع، إحدى النقاط المحورية لزيارة رئيسنا، لأنه في مثل هذه الاتصالات وجها لوجه والقائمة على الثقة المتبادلة، تجري مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا وحساسية وأهمية في العلاقات الثنائية والوضع الدولي. في الواقع، تصنع السياسة في مثل هذه الاجتماعات".

وحسب أوشاكوف، فإنه في الساعة 11 من صباح اليوم التالي سيعقد اجتماع رسمي مع مودي، تليه زيارة بوتين لنصب غاندي التذكاري، حيث سيضع إكليلا من الزهور.



وبعد ذلك ستنطلق المباحثات في قصر حيدر آباد بصيغة ضيقة أولا، سما بصيغة موسعة

ولفت أوشاكوف إلى أن روسيا يمثلها وفد كبير يضم 7 وزراء، بينهم وزراء الدفاع، والداخلية والصحة والزراعة، والنقل والمالية والتنمية الاقتصادية، ونائب وزير الخارجية ورئيسة البنك المركزي وممثلو أهم الوكالات الفدرالية وكبرى الشركات والبنوك الروسية.

كما سيضم الوفد الروسي أيضا ممثلين عن المؤسسات الإعلامية، بمن فيهم مارغاريتا سيمونيان، رئيس تحرير شبكة "آر تي" ومجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.

وبحسب أوشاكوف، فإنه في ظل الاهتمام الهائل في روسيا بهذه الزيارة، فقد اضطرت موسكو إلى تقليص قائمة الراغبين في الانضمام إلى الوفد لأن "هناك حدودا معينة ونحن نتبع المبادئ التوجيهية للبروتوكول الذي اقترحه الجانب الهندي".

وقال أوشاكوف إنه في ختام المحادثات سيتم اعتماد بيان مشترك، يحدد خططا واسعة النطاق للتعاون المستقبلي في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية والنقل والطاقة والتعليم والثقافة. ومن المقرر أيضا تبني برنامج تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والهند حتى عام 2030.



وأشار مساعد الرئيس الروسي أنه بحضور زعيمي البلدين سيجري التوقيع على 10 وثائق حكومية تشمل مجالات الرعاية الصحية، والنقل، وصناعة الغذاء، والفضاء وغيرها، إضافة إلى أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية.

وعقب ذلك، سيدلي الزعيمان بتصريحات للصحفيين، وفي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر سيلقي كل من بوتين ومودي كلمة وسيرحبان بالمشاركين في المنتدى الروسي الهندي، الذي تستضيفه نيودلهي.

وفي الساعة الرابعة سيشارك بوتين وسيمونيان في إطلاق قناة "آر تي الهندية"، حيث سيلقي بوتين كلمة ترحيبية موجزة لمشاهدي القناة.

وفي ختام الزيارة، في السابعة مساء، سيلتقي بوتين رئيس الهند وبعض أعضاء الوفد، ثم يقيم مودي حفلا رسميا على شرف الضيوف الروس يتضمن برنامجا ثقافيا.