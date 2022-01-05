رئيس «الإنجيلية»: شكرا للرئيس لما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا

قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مساع جادة في خدمة وطننا العزيز.

وأضاف خلال احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، فى كنيسة قصر الدوبارة، أن مصر منذ تولي الرئيس تشهد تغيرات كبيرة في مختلف المجالات والأصعدة، وتسعى الدولة بأكملها -في إطار هذه الرؤية نحو العمل على التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقا من مفهوم شامل لحقوق الإنسان يهتم في المقام الأول بتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.

وتابع : "لقد رأينا -وشاركنا- مع مؤسسات الدولة في المبادرات التنموية الكبيرة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد ايقونة الخير في مصر، لتغيير حياة ملايين المواطنين".

وأردف :"أشكر الرئيس أيضا على مواقفه الإنسانية المتعددة، ومن أهمها دعم ذوي الهمم، وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والمساواة. كل هذه الخطوات الكبيرة تشير -وبقوة- إلى حالة استقرار البلاد، وانطلاقها بخطى ثابتة نحو المستقبل، فجاء في هذا السياق، القرار التاريخي بإلغاء مد حالة الطوارئ، في خطوة تعكس ما حققه المصريون، وما تحقق على أرض الواقع في مصر.

وذكر، إن عظمة مصر وحضارتها قد تجلت في أبهى صورها في احتفالات نقل المومياوات وطريق الكباش، فاستدعت مصر أمجاد ماضيها وربطتها بحاضرها الذي تسعى فيه إلى مستقبل مشرق. وفي هذا السياق أيضا، أشكر الدولة المصرية على تخصيص قطعة أرض وبناء كنيسة الأقصر الإنجيلية، والتي ستفتتح خلال أيام قليلة، بديلة لموقع الكنيسة السابق في طريق الكباش. ونثق أن خطوات أعظم ستتخذها مصر، ونرى ملامح المستقبل المشرق بإرادة وعمل.

وترأس القداس رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وسط حضور شخصيات عامة ومهنئين وكبار رجال الدولة، وذلك للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.

واحتفلت الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة المجيد الماضي في مايو 2021، في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، واقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، بحضور محدود من دون جمهور، وهو نفس ما جرى في عيد الميلاد المجيد في يناير 2021 في كنيسة قصر الدوبارة، أما عيد القيامة المجيد في أبريل 2020 فتم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، واقتصر على عدد محدود جدًا من قيادات الطائفة دون شعب.

فيما يترأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى؛ مساء غدًا الخميس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع استقبال المهنئين في القداس فقط، دون وجود مهنئين صباح العيد، إذ اعتذرت الكنيسة عن عدم استقبال المهنئين، بسبب استمرار انتشار كورونا وتحوراته الجديدة.