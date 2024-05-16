وزير الخارجية البحريني: القادة العرب أدانوا الحرب المدمرة على قطاع غزة

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن القادة العرب اعتمدوا إعلان البحرين الذي أكد إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدّت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في أعقاب انعقاد القمة العربية الـ33 بالمنامة، اليوم الخميس، أن الإعلان أدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي العربية المحتلة.

وأشار إلى أن القادة دعوا لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن المدنيين في القطاع.

وذكر أن القادة أكّدوا ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وأفاد بأن القادة أكّدوا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الدول العربية وإنهاء كل النزاعات وعدم التدخل في شئونها الداخلية. واحتضنت العاصمة البحرينية المنامة، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين.