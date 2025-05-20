رد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي هدد بفرض عقوبات على إسرائيل ما لم توقف حربها على غزة، وأعلنوا التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية.

واتهم في منشور عبر حسابه على منصة «X»زعماء الدول الثلاث بتقديم «جائزة ضخمة للهجوم الإبادي على إسرائيل في السابع من أكتوبر بدعوتهم إلى المزيد من هذه الفظائع»، وذلك من خلال مطالبتهم بإقامة دولة فلسطينية والمطالبة بإنهاء الحرب قبل القضاء على حماس.

وأضاف أن «إسرائيل تقبل رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحث جميع القادة الأوروبيين على أن يحذوا حذوها».

ووضع شروطا لإنهاء الحرب قائلا: «يمكن أن تنتهي الحرب غدًا إذا أطلق سراح الرهائن المتبقين، وألقت حماس سلاحها، ونُفي قادتها، وعُزلت غزة، لا يُتوقع من أي دولة أن تقبل بأقل من ذلك، وإسرائيل بالتأكيد لن تقبل».

واختتم زاعما: «أنها حرب حضارية ضد البربرية»، مضيفا أن «إسرائيل ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى تحقيق النصر الكامل».