ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول

فشل الدولي المصري محمد صلاح، قائد فريق ليفربول، في زيارة الشباك للمرة الثالثة على التوالي، خلال منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح حافظ على تصدره لقائمة هدافي بريميرليج بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إلا أنه لم ينجح في الوصول للشباك مرة أخرى، منذ آخر هدف سجله أمام توتنهام.

وتأتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

1- محمد صلاح (ليفربول): 28 هدف.

2- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل): 23 هدف.

3- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 21 هدف.

4- كريس وود (نوتنجهام فورست): 20 هدف.

5- بريان مبيومو (برينتفورد): 19 هدف.

6- يوان ويسا (برينتفورد): 19 هدف.