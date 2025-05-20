الاتحاد السكندري يتخطى سبورتنج ويتأهل لنهائي دوري السوبر للسلة

حسم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري تفوقه أمام نظيره سبورتنج، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات دور نصف النهائي من دوري السوبر.

وتفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة (96-83) في المباراة الرابعة التي جمعتهما، بنصف نهائي دوري السوبر، ليحجز الفريق مقعده في المباراة النهائية من المسابقة.

وظهر تفوق الاتحاد السكندري أمام سبورتنج، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث تقدم بنتيجة (51-41) ليواصل تقدمه في الفترتين الثالثة والرابعة ليحسم اللقاء لصالحه.

وتقام منافسات دور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر، بنظام "Best Of 5".

وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى أمام الاتحاد السكندري، بينما نجح الأخير في الفوز خلال المباراة الثانية والثالثة، قبل أن يحسم الرابعة لصالحه، ليؤكد أحقيته في التأهل إلى النهائي.