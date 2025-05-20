سفير مصر في بروكسل يستعرض أمام البرلمان الأوروبي رؤية مصر تجاه أزمات المنطقة

التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ودوقية لوكسمبورج، أمس، أعضاء وفد العلاقات مع دول المشرق، خلال جلسة خُصصت في البرلمان الأوروبي لاستعراض العلاقات المصرية-الأوروبية، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

استهل السفير المصري الجلسة بكلمة استعرض فيها الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية، منذ الإعلان عن الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتفعيل تلك الشراكة بمحاورها الستة، بما يحقق مصالح شعوب ضفتي المتوسط.

وأكد السفير المصري الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى نتائج مؤتمر الاستثمار الذي عُقد العام الماضي، والاستفادة من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر على مسار الإصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.

وتناول السفير أبو زيد من ناحية أخرى التحديات والأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الأزمات في سوريا واليمن والسودان ومنطقة البحر الأحمر، مبرزاً الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار والسلام في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشدداً على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي إزاء مجمل هذه القضايا التي تُعد تحدياً مشتركاً لكلا الطرفين.

كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، مشيداً بالزيارات المتبادلة المهمة التي شهدتها الفترة الماضية، والتي تعكس حرص الطرفين على توثيق جسور التواصل بين شعوب المنطقة. ورحب السفير بالزيارة المرتقبة لوفد العلاقات مع المشرق إلى مصر نهاية الشهر الجاري، والتي ستُشكّل فرصة مناسبة للاطلاع عن قرب على عملية الإصلاح والتطوير الجارية في البلاد، والاستماع إلى رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل دعم جهود القاهرة في هذا المجال.