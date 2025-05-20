كشف الفنان كريم الحسيني، عن بدايته التمثيل في سن مبكرة عام 1989، قائلا: «عندما كنت صغيرًا، كنت أعامل كنجم، وأنا لا أزال في المدرسة، وكنت أحصل على جوائز كثيرة».

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» إلى سقوط والدته على الأرض بعد رسوبه في اختبار القبول بمعهد الفنون المسرحية في العام الأول، مضيفا: «والدي قال لي يعني إيه تسقط وأنت متربي في الشغلانة؟».

وأعرب عن طموحه الكبير منذ الصغر، قائلا: «أنا بحب مصر جدًا، وطول عمري من وأنا صغير وأنا شايف إن أنا هبقى عادل إمام، أو أحمد زكي، أو عبد الحليم حافظ، هرم من الأهرامات، مش ممثل معدي، وعندما كانت البرامج التلفزيونية تستضيفني وأنا في المرحلة الإعدادية؛ كانوا يقولون عني أنت أثرت في الحركة الفنية».

وأشار إلى اكتشافه «رسالة إلهية» لم يكن منتبهًا لها في قدرته على التدريس وتخريج أجيال من الممثلين، قائلا: «ربنا كان طول الوقت يرسل لي الله سبحانه إشارات حلوة لم أنتبه لها، وهي أني معلم كويس، وبطلع أجيال، سواء من الأطفال أو الكبار، وأعلمهم حاجة حلوة، وفيه منهم نجوم الآن، أنا دربت ناس كثير ودخلتهم المعهد».

وتابع: «عندما شعرت بأن الرؤية أصبحت ضبابية؛ وكنت أقدم عروضا مبهرة وأنال جوائز، لكن الحضور كان يقتصر غالبا على المهتمين بالحركة المسرحية، تلقيت عروضا للعمل في الإمارات والولايات المتحدة، فشعرت بعدها بهزة تجاه فكرة ترك أهلي وبلدي، كتبت على الفيسبوك ، واعتذرت بعدها، العشم زيادة عن اللزوم غلط».

ورد على تعليق الإعلامي خيري رمضان، بأن العمل في الوسط الفني أصبح صعبا جدًا ومليئا بـ «مجموعات القوة والمنع والإتاحة»، قائلا: «ربنا عادل، فجأة، ومن بين كل الظروف، ومن حيث لا تحتسب، يأتيك من مكان ثاني بشيء له علاقة بما تحبه؛ فيكون هو العوض والخير والطبطبة».