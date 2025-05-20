الأمم المتحدة: ما سمحت بدخوله اسرائيل إلى غزة قطرة في محيط

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، اليوم الاثنين، إن ما سمحت بدخوله إسرائيل إلى قطاع غزة هو 9 شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تمثل "قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة".

وشدد فليتشر، في بيان صحفي، على ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح غد، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدان بأن عمله سيتم تيسيره عبر الآليات القائمة والمُجربة.

وأكد فليتشر عزمه على وصول المساعدات إلى أكثر المحتاجين إليها، وتقليل مخاطر سرقتها، وأكد أن عمل الوكالات الإنسانية يتطلب بذل كل ما يمكن لتوصيل المساعدات رغم أي ظروف.

وأضاف أن الكميات المحدودة من المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة الآن لا تعد بديلا على الإطلاق لإتاحة الوصول الإنساني بدون عوائق إلى المدنيين ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة.

وقال إن لدى الأمم المتحدة خطة واضحة وعملية قائمة على المبادئ لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع، مذكرا أن الوكالات الإنسانية مستعدة لفعل المزيد.