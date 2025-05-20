قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إن حصة وزارة التضامن من حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغت 12.516 حاجا، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد 7500 حاج.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية نفذت حصتها بالكامل من أعداد الحجاج لهذا الموسم، بإجمالي 78.138 تأشيرة حج، لافتا إلى بدء أفواج الحجاج بالسفر إلى المدينة المنورة منذ يوم الأحد وستستمر حتى 29 مايو، فيما ستستمر الرحلات إلى جدة حتى 30 مايو؛ ليكتمل بذلك سفر جميع الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية.

وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية في وضع ضوابط مبكرة لموسم الحج لجميع البعثات، موضحا أن الدولة بدأت استعداداتها لموسم الحج مبكرا جدًا هذا العام منذ سبتمبر 2024 باختيار الحجاج وإنهاء التعاقدات في ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى.

وأضاف أن الدولة حرصت على الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية التي وضعتها السلطات السعودية، بما في ذلك إصدار كافة التأشيرات وتذاكر الطيران في المواعيد المحددة.

وشدد أن الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على وضع ضوابط صارمة بعد ظاهرة الحجاج المخالفين التي شهدها العام الماضي، منوها أن مصر نفذت كامل حصتها هذا العام لاستيعاب جميع طلبات الحج النظامية.

وأكد أن «الحج النظامي الرسمي هو أفضل سبيل للحفاظ على حياة المواطن، وفي نفس الوقت أداء الفريضة بدون أي إثم أو عقبات»، لافتا إلى زيادة عدد المشرفين المرافقين للحجاج هذا العام إلى 272 مشرفا؛ بواقع مشرف لكل 46 حاجا.