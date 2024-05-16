 سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعبي الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 7:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعبي الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 7:10 م

تواجد سام مرسي، قائد إبسويتش تاون الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب».

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا اليوم، الخميس، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» 2023 - 2024.

وقاد سام مرسي، فريقه إبسويتش تاون، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما حل في المركز الثاني خلف ليستر سيتي.

وخاض سام مرسي 44 رفقة إبسويتش تاون في الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف.كما تواجد الثنائي أوماري هاتشينسون، وليف ديفيس لاعبا إبسويتش تاون في قائمة أفضل اللاعبين في الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك