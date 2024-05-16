سام مرسي مرشح لجائزة أفضل لاعبي الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

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تواجد سام مرسي، قائد إبسويتش تاون الإنجليزي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب».

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا اليوم، الخميس، عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» 2023 - 2024.

وقاد سام مرسي، فريقه إبسويتش تاون، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما حل في المركز الثاني خلف ليستر سيتي.

وخاض سام مرسي 44 رفقة إبسويتش تاون في الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف.كما تواجد الثنائي أوماري هاتشينسون، وليف ديفيس لاعبا إبسويتش تاون في قائمة أفضل اللاعبين في الموسم.