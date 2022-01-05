قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنه أجرى حوارًا مع محمد مرسي قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تنافس فيها مع الفريق أحمد شفيق.

وأضاف رزق خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "في وسط الكلام قلت لمرسي لو نجحت مش هتبقى القائد الأعلى للقوات المسلحة طبقًا للإعلان الدستوري.. قالي ليه إحنا هنحمرأ من أولها".

وأشار إلى أنّ مرسي كان يحاول مخاطبة ود القوات المسلحة، وتابع: "كان بيقولي إحنا بنحترم القوات المسلحة وأنا كنت عسكري في الحرب الكيماوية".



