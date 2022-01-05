عالم أزهري: لم يثبت عن النبي ضرْب امرأة طيلة حياته

قال إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن فهم القرآن الكريم يأتي من التطبيق العملي المأثور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج "+ 18"، على قناة "صدى البلد"، أنه لم يثبت عن النبي أنه ضرب امرأة قط طيلة حياته.

وأوضح أن الضرب لم يشرع للنساء كأحد الأدوات التي يلجأ إليها الإنسان، لكنه ذكر في حالة المرأة الناشز التي تعطي جميع الحقوق، ولكنها عصية على طاعة ربها أو على طاعة زوجها.

وأشار إلى أن القرآن الكريم تصدى لصورة نمطية سلبية كانت متداولة عن المرأة، وأنصف الله النساء بأنه سبحانه أنزل سورة تسمى النساء ولا توجد سورة تسمى الرجال.