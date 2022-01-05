 عالم أزهري: لم يثبت عن النبي ضرْب امرأة طيلة حياته - بوابة الشروق
الأربعاء 5 يناير 2022 6:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

عالم أزهري: لم يثبت عن النبي ضرْب امرأة طيلة حياته


نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 5:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 5:01 ص

قال إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن فهم القرآن الكريم يأتي من التطبيق العملي المأثور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج "+ 18"، على قناة "صدى البلد"، أنه لم يثبت عن النبي أنه ضرب امرأة قط طيلة حياته.

وأوضح أن الضرب لم يشرع للنساء كأحد الأدوات التي يلجأ إليها الإنسان، لكنه ذكر في حالة المرأة الناشز التي تعطي جميع الحقوق، ولكنها عصية على طاعة ربها أو على طاعة زوجها.

وأشار إلى أن القرآن الكريم تصدى لصورة نمطية سلبية كانت متداولة عن المرأة، وأنصف الله النساء بأنه سبحانه أنزل سورة تسمى النساء ولا توجد سورة تسمى الرجال.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك