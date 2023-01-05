استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس استشهاد الفتي عامر أبو زيتون /16 عاما/ برصاص الجيش في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أن الفتى "استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم".

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى وسط مخيم بلاطة فجرا، وحاصرت منزلا سكنيا واندلعت خلال ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة مع نشطاء فلسطينيين.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود" المسلحة في نابلس عن "الاشتباك مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها لمخيم بلاطة". وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شابين بجروح بينما جرى اعتقال صاحب المنزل المحاصر.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى أربعة.