مخابرات الجيش اللبناني تحيل حادثة قوات يونيفيل إلى القضاء المختص

أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة القوات الدولية العاملة جنوب لبنان (يونيفيل) في بلدة العاقبية جنوبي لبنان، والتي أودت بحياة جندي وإصابة ثلاثة آخرين، إلى القضاء المختص.

وأعلن بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس، أنه بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت بتاريخ 3 يناير الجاري الملف الأساسي إلى القضاء المختص.

ولقي الجندي الأيرلندي شوني روني، 24 عاما في قوات "يونيفل" في الرابع عشر من ديسمبر الماضي، حتفه في حادث وقع في العاقبية خارج منطقة عمليات "يونيفيل" جنوب لبنان، وأصيب ثلاثة جنود أيرلنديون آخرون في الحادث ذاته.

وخضعت الحادثة للتحقيق من قبل "يونيفيل" والجيش اللبناني والسلطات الأيرلندية.