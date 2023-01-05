تعقد غرفة التجارة المصرية الصينية وبالتعاون مع جمعية الصادقة المصرية الصينية، اليوم الخميس، منتدى الاقتصاد والاستثمار المصري الصيني في فندق "نايل ريتز كارلتون" في القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى الاقتصادي والاستثماري سفير الصين في القاهرة لياولى تشيانج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن المقرر حضور أكثر من 220 شخص لنخبة من رجال الأعمال والمختصين بالشأن الاقتصادى من الجانبين وعشرات من الشركات المصرية وممثلوا الشركات الصينية وممثلو مختلف المنظمات الصناعية والتجارية، إضافة إلى سفراء الدول العربية لدى مصر، وممثلو المراكز الفكرية والثقافية المصرية ولفيف من وسائل الإعلام المصرية والصينية.