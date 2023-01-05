يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضاً للفنانة د. مروة زكي، في السادسة مساء السبت المقبل بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة (حسين صبحي) بالإسكندرية.

يقام المعرض تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ويحمل عنوان "ة مربوطة".

تقول الفنانة مروة زكي عن معرضها إنه محاولة للبحث لحظات بهجة وصفاء وسط عالم مليء بضغوطات الحياة.

وأضافت: نبحث جميعاً شيئا ينسينا ضغوط الحياة ويضفي على وجوهنا البسمة ولو لحظات، وفي براءة الأطفال بملامحهم الصغيرة.. يسرقني من وسط المعاناة والآلام.. ألهمتني تفاصيل الفتيات الصغيرات بملابسهم الجميلة وألوانهم الزاهية لتنفيذ أعمال فنية من منحوتات خزفية تحيل الكتل إلى أشكال تميل إلى أنماط الأشكل الهندسية، ومعالجة الأسطح بتقنيات الاختزال الخزفية".

د. مروة زكي نحاتة مصرية، عضو هيئة تدريس كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، عضو نقابة الفانين التشكيليين، المدير المؤسس لمشروع التنمية عن طريق الفن (يلا نبدع) للنشء وأطفال المدن المطورة بشاير الخير1 - 2 بالأسكندرية، حاصلة على درجة الدكتوراة عام2017 في تخصص النحت الخزفي من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

شاركت في العديد من الفاعليات والملتقيات في مصر والهند ونيبال وتونس والعراق، وأيضا بالمشاريع الفنية كمشروع حاضنة الفنون الأمريكية 2018، والدورة رقم40، 41 للمعرض العام 2018/2019، سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت الدورة 26 عام2021، بالإضافة إلى المعارض الجماعية والفردية، كالمشاركة في الدورة التأسيسية لصالون الخزف 2022، قامت بإدارة وتنظيم نشاطات فنية وثقافية منها معرض ومسابقة بداية الطريق بالمؤسسة الأهلية الثقافية المصرية الإيطالية بالإسكندرية، حاصلة على دورة تدربية في إدارة المتاحف وإدارة الموارد المستدامة من الجامعة المصرية اليابانية 2019، لها مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجال التخصص، ولها مقتنيات بمتحف الفن المصري الحديث، ومقتنيات خاصة لدى أفراد.