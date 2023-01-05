محافظ الوادي الجديد يتفقد قرى بشائر خير الوادي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرى بشائر خير الوادي (١) و(٢) شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه ببدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالي ٢٤ بيت وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر خير الوادي تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة، وعمل سور شجري من التين الشوكي يحيط بالمنازل لمنع زحف الرمال.

كما شهد المحافظ باكورة إنتاج قرى بشائر الخير من الخضروات ضمن خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الصوب الزراعية، ووجّه بسرعة تسوية التربة حول المنازل، واستكمال تركيب أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد المحافظ أعمال إنشاءات محطة الوقود شمال قرى بشائر خير الوادي القائمة على مساحة ٦ متر مسطح، وتحتوي ٦ خزانات وقود بسعة تخزينية ٢٤٠ طن، ضمن المشروعات الخدمية المقدمة للتيسير على الأهالي.