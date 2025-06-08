مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

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لقي شاب مصرعه غرقا داخل مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزاوية الخضراء التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف يفيد بوقوع حادث مصرع شاب غرقا داخل مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الزاوية الخضراء التابعة لمركز الفشن، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، لمحاولة استخراج الجثمان ونقله إلى أقرب مستشفى.

وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تبين من التحريات الأولية، مصرع شاب يدعى «محمود عبد العليم» غرقا وبدأت قوات الإنقاذ النهرى بعملية البحث عن الجثمان.