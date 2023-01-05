ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، بجاليري ضي الزمالك، في السادسة مساء الأحد المقبل، ندوة حول أعمال المعرض الجماعي لكبار الفنانين العرب التي تضمها قاعات ضي منذ شهرين.

يشارك في الندوة الفنانون والنقاد الدكتور رضا عبدالسلام والفنان أحمد الجنايني رئيس أتيليه القاهرة، والدكتور محمد الناصر، والدكتور سامي البلشي، والدكتور سعد العبد، ويقدمون فيها قراءاتهم للمعرض العربي الأبرز في المنطقة خلال العام المنقضي.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل إن أتيليه العرب للثقافة والفنون دأب على إقامة الندوات الثقافية على هامش المعارض المهمة، التي يقيمها بين آن وآخر.

وأشار قنديل إلى مشاركة 200 فنان من 12 دولة عربية بنحو 1000 عمل تشكيلي متنوع، يمتد عرضها حتى منتصف يناير 2023.

من جانبه، وصف عميد كلية الفنون التطبيقية ببنها الدكتور شمس القرنفلي، المعرض بأنه يضم أعمالا مثيرة لرؤية المتلقي، ويحمل رسائل اجتماعية وجمالية وتشكيلية وأدبية، كما يؤرخ ويوثق لمرحلة مهمة جدا في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية.

فيما أكدت الفنانة التشكيلية سماء يحي أن المعرض يحمل ثراء بين اللوحة والتمثال، وبه تنوع كبير لحضور كبار الفنانين في الحركة التشكيلية العربية على أرض مصر.

يذكر أن جاليري (ضي) أعلن، قبل أيام، تمديد فترة عرض الأعمال المشاركة بمعرض كبار الفنانين العرب بجاليري ضي الزمالك حتى منتصف يناير، مرجعا القرار إلى حجم الإقبال الهائل من طلاب الجامعات والفنانين على المعرض، بجانب منح الفرصة للمشاركين في مهرجان شباب ضي الرابع؛ للاطلاع على أعمال كبار المبدعين العرب والالتقاء بهم في ضي الزمالك.