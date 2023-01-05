ألمانيا تهدي لبنان أجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين

أعلن علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تسلم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من ألمانيا، وهي عبارة عن أجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، اليوم الخميس، إن الأجهزة الأربعة تعمل بالأشعة السينية ومعتمدة في المطارات الأوروبية وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف: ألمانيا قدمت ثمانية أجهزة سكانر تسلمنا منها أربعة على أن تصل الأجهزة الأخرى الشهر المقبل، مشيراً إلى أن عملية التركيب بدأت بالفعل.

وتطرق الوزير حمية إلى حملة الاشاعات والأكاذيب المضللة في محاولة لتشويه سمعة المطار من قبل العدو الإسرائيلي الذي تحدث زوراً عن تهريب الأسلحة.