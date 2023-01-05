تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور لمواجهة جيرسون بالدوري التركي

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أعلن عبدالله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الذي سيخوض مواجهة جيرسون سبور مساء اليوم الخميس، في إطار مسابقة الدوري التركي «سوبر ليج».

ويحتضن ملعب ميديكال بارك المواجهة المرتقبة بين فريقي طرابزون سبور وجيرسون، والتي ستقام في السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري التركي.

ويقود محمود حسن «تريزيجيه» نجم منتخبنا الوطني تشكيل فريقه طرابزون سبور، في المواجهة المرتقبة أمام جيرسون سبور مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل طرابزون سبور في مواجهة اليوم كما يلي:

شاكير في حراسة المرمى

الدفاع: إرين المالي، فيتور هوجو، جون جبامين، لارسن

خط الوسط: سيبوبيس، باكسيتاس، عبدالقادر عمر

الهجوم: تريزيجيه، جوميس، انيس باردي.