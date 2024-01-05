 أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة أراندينا في كأس الملك - بوابة الشروق
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أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة أراندينا في كأس الملك

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 4:11 م

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة أراندينا، المقرر لها غدا السبت، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بعد فوزه على مايوركا بهدف دون رد، في الجولة الماضية من الليجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

«لونين، كيبا، فاران، كارفاخال، ناتشو، فاران جارسيا، روديجر، كاريلو، توبياس، بيلينجهام، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين، نيكو باز، رودريجو، خوسيليو، إبراهيم دياز، ألفارو".


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