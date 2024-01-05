يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا 6-1 ويبلغ دور الثمانية بكأس إيطاليا

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بلغ يوفنتوس دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك عقب اكتساح ضيفه ساليرنيتانا 6 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتقدم ساليرنيتانا في الدقيقة الأولى عن طريق شوكوبوكيم إيكوميسي،وأدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 12 عن طريق فابيو ميرتي.

وفي الدقيقة 35 أضاف اللاعب أندريه كامبياسو الهدف الثاني ليوفنتوس، فيما سجل دانييلي روجاني الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 75 سجل ديلان برون لاعب ساليرنيتانا هدف يوفنتوس الرابع بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل كينان يلدز الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تيموثي وايا الهدف السادس ليوفنتوس.

وسيواجه يوفنتوس في الدور المقبل فريق فروسينوني، والذي بلغ دور الثمانية بفوزه الكبير على نابولي 4 / صفر في دور الستة عشر.