شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024.



- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز ليسجل 42.8 ألف جنيه للطن

واستقر سعر طن حديد المراكبي مسجلا 41.5 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد بشاي مسجلا 42 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 41.1 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 42 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد مصر ستيل مسجلا 40.2 ألف جنيه.

استقر سعر طن حديد الجيوشي للصلب مسجلا 41.5 ألف جنيه.



- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2130 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل نحو 2025 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2010 جنيهات.

استقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2020 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 2050 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2090 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2350 جنيها

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2045 جنيها.