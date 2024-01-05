محافظ كفر الشيخ: نقل كشك كهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري بتكلفة 268 ألف جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه تم بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام للحفاظ على مظهر الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بيلا؛ جمال ساطور، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد على يمين مدخل مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، بدء نقل كشك الكهرباء للعمل علي راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

وأضاف رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلى جوار حديقة أبو غنام، وجار الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة.

جدير بالذكر، أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار، خاصة أن تطوير المسجد ينتظره مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد أبو غنام، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا.