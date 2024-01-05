التموين: الشهادات الادخارية ومبادرة زيرو جمارك ستساعدان على اتزان سوق الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للذهب، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، أدى إلى تزايد الإقبال على شراء الذهب عالميا، ومن ثم انعكس على سعره في مصر وارتفع بشكل غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن المصريين يحرصون على اقتناء المعدن الأصفر كمخزن قيمة واحتياطي استراتيجي، موضحا أن تجديد مبادرة «زيرو جمارك» من المنتظر أن تُدخل كميات معقولة تساعد على اتزان سوق الذهب، بالإضافة إلى الشهادات الادخارية التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر بفائدة 23% و27%.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة «زيرو جمارك»، أدخلت أكثر من 2.5 مليون طن، ومن المنتظر أن تدخل نفس الكمية أو أكثر من الذهب بالمرحلة الثانية، مشددا على أن دخول هذه الكميات سيعطي قوة للاقتصاد القومي المصري، وتعويض نسبة عوائد المصريين بالخارج التي شهدت تراجعا خلال الفترة السابقة.

وأكد أن الذهب استثمار طويل المدى، ومخزن قيمة جيد مثله مثل البنوك والعقارات والبورصة، ويحقق عوائد وارتفاعات جيدة للغاية، مضيفا أنه في حال توفر سيولة جيدة لدى المواطنين فشراء الذهب سيكون اختيارا جيدا لهم.

وانخفضت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بقيمة 5 جنيهات، ببداية تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3165 جنيها، مقابل 3170 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.