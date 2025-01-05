قال الدكتور ماجد موسى، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، إن الإعفاء الجمركي الممنوح حاليا لكل مواطن على هاتف واحد للاستخدام الشخصي مرة وحيدة مدى الحياة حتى الأن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت،أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين وزيري المالية والاتصالات؛ «قد يصدر عنها قرار بتحديد إذا كانت كل سنة أو 3 سنوات أو مدى الحياة»، لافتا إلى وجود 5 شركات عالمية تنتج الهواتف في مصر.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع الرسوم على هاتف قديم مثل آيفون 11 المنتج 2019 إلى 6 آلاف جنيه، قال إن: «الجمارك بالفعل كانت موجودة من البداية، ولا توجد زيادة في الجمارك، بالعكس الراكب يتمتع بإعفاء تليفون والموديل القديم يأخذ قيمة جمركية قليلة».

ونفى أن يكون الهدف من هذه الإجراءات جمع الأموال أو التضييق على المواطنين، قائلا: «الموضوع مش جمع فلوس ولا تضييق على الناس، بالعكس منذ رأس السنة لغاية ليل الجمعة إجمالي من تقدموا في المطارات كلها على مستوى الجمهورية 1040 حصل على الإعفاء 1001 مواطن، ومن سددوا جمارك 39 مواطنا بإجمالي 181 الف جنيه».

وأشار إلى أن معظم القضايا التي يتم ضبطها في المطار تتعلق بتهريب الهواتف، موضحا أن الراكب القادم من الخارج يمكنه الحصول على الإعفاء الجمركي لهاتفه الشخصي خلال دقيقتين عبر تطبيق تليفوني فور وصوله إلى المطار، في حين سيكون مطالبا بسداد الرسوم الجمركية لأي هاتف إضافي.