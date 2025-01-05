فرط فريق إبسويتش تاون في فوز ثمين وتعادل أمام مستضيفه فولهام 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم إبسويتش تاون عن طريق صامويل سموديكس في الدقيقة 38، ثم تعادل فولهام من ركلة جزاء نفذها بنجاح راؤول خيمينيز في الدقيقة 69، وتقدم إبسويتش تاون مرة أخرى من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 71، سجلها بنجاح ليام ديلاب، قبل أن يتعادل فولهام في الوقت القاتل، الدقيقة 90+1، من ركلة جزاء ثالثة في المباراة، نفذها أيضًا راؤول خيمينيز.

وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء، بواقع ركلتين لصالح فولهام، صاحب الأرض، وركلة للضيوف فريق إبسويتش تاون.

وشارك سام مرسي، قائد إبسويتش تاون في المباراة كاملة، وحصل على بطاقة صفراء وتقييم 6.2 من موقع «سوفاسكور» المتخصص في إحصائيات كرة القدم، كأقل تقييم في فريقه.

وبهذا التعادل، رفع فولهام رصيده للنقطة 30، في المركز التاسع من جدول ترتيب البريميرليج، كما رفع إبسويتش تاون رصيده للنقطة 16، في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب، وبفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون السابع عشر.