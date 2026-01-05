الحصر العددي لدائرة كوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة يُظهر تفوق مرشد وبلتاجي

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة بكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق عاصم مرشد، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 62,790 صوتًا، يليه محمد بلتاجي (مستقل) بـ34,737 صوتًا، ثم محمد عمار (مستقل) بـ32,901 صوت، وجاء سامي زيدان (مستقل) في المركز الأخير بـ30,434 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الدائرة 487,646 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 81,807 ناخبين، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 80,641 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1,166 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي جرت داخل مصر على مدار يومين. وأعقب ذلك بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج الانتخابات الأصلية بها ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.