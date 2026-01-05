الحصر العددي لدائرة إسنا بمحافظة الأقصر يظهر تفوق أحمد رمضان

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة إسنا بمحافظة الأقصر، التي يتنافس فيها مرشحان على مقعد واحد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق أحمد رمضان (مستقل)، حيث حصل على 40,433 صوتًا، مقابل حصول منافسه أحمد أبو سوه (مستقل) على 20,484 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 313,501 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 62,344 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 60,917 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 1,427 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين داخل مصر، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.