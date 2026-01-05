أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، حصاد إنجازات مستشفى بدر الجامعي خلال عام 2025، والذي مثّل عامًا استثنائيًا في مسيرة القطاع الطبي بالجامعة، إذ استقبل المستشفى 636 ألفًا و846 حالة، بما يعكس دوره الحيوي كأحد الأعمدة الأساسية في تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وقدّم مستشفى بدر الجامعي خدمات طبية متقدمة ومتنوعة، شملت إجراء 3515 حالة في العمليات الجراحية، و744 حالة مناظير، و1595 جلسة لعلاج حالات الأورام. كما تردد على العيادات الخارجية 137 ألفًا و295 حالة، واستقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 101 ألف و736 حالة، فيما بلغ عدد حالات الداخلي 5144 حالة.

وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 13 ألفًا و167 جلسة، وأُجريت تحاليل طبية لـ289 ألفًا و989 حالة، بينما استقبلت الحضّانات 141 حالة، والعناية المركزة 5144 حالة، إضافة إلى إجراء فحوصات الأشعة لـ82 ألفًا و116 حالة.

وشهد عام 2025 طفرة ملحوظة في البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفى، حيث جرى تجهيز قسم الأشعة بجهاز أشعة مقطعية حديث، وإنشاء وحدة متخصصة للكشف المبكر عن أورام الثدي. كما تميّز المستشفى بإجراء عمليات جراحية متقدمة، شملت جراحات أورام متطورة باستخدام المناظير، لا سيما في مجال القسطرة القلبية.

وحقق قسم القسطرة القلبية إنجازات نوعية، من خلال إجراء عمليات قسطرة متقدمة، من بينها تغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة، والتعامل مع حالات الانسداد الكامل للشرايين التاجية.

كما نجح قسم المناظير في إجراء تدخلات دقيقة ومتقدمة، شملت استئصال الأورام باستخدام مناظير الجهاز الهضمي، وعلاج حالات ضيق المريء بالمنظار.

وأكدت جامعة العاصمة أن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو عام 2026، حيث تستهدف الجامعة التوسع في القطاع الطبي عبر إنشاء مجمع طبي متكامل بسعة 1600 سرير، لخدمة جنوب القاهرة وشمال الصعيد، ويضم تخصصات طبية دقيقة، ومراكز تميز، ووحدات علاجية وبحثية متقدمة، بما يعزز مكانة الجامعة كمحور رئيسي للرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر.