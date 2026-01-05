متاحف دار الأوبرا المصرية مجانا لرواد الحفلات

تفتح دار الأوبرا المصرية متاحفها مجانا لرواد حفلاتها في مسرح معهد الموسيقى العربية في شارع رمسيس، المسرح الكبير في دار أوبرا القاهرة بالجزيرة، حيث يتبع الأوبرا ثلاثة متاحف، وهي متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومتحف الآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية، ومتحف مقتنيات دار الأوبرا القديمة في المستوى الأول بأوبرا القاهرة الجديد في الجزيرة، وحسب تصريحات لمدير الإعلام وليد إمام، تستقبل دار الأوبرا زيارات لمجموعات من الجامعات والمدارس والجمعيات بالمجان في غير اوقات الحفلات.

واشار إلى أن متحف محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى يروى ملامح مشوار حياة موسيقار الاجبال عبر عدة قاعات احداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين الأول يلقى الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها.

أما الجناح الثاني فيضم عدداً من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، إلى جانب قاعة للسينما تضم كل أفلامه، والتي تعرض للزائرين عبر شاشات خاصة، بالإضافة إلى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس .

وأضاف أنه على بعد أمتار من متحف محمد عبد الوهاب يقع متحف الآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية، ويحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية، والتي تم تجديدها بعناية وعرضها طبقاً لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة ارشادية توضح طبيعتها بالاضافة الى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل بيانو الثلاثة ارباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، وآلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور وآلة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.

وقال إن متحف الأوبرا في مبنى الأوبرا بالجزيرة ينقسم إلى جناحان للعرض، يروى الأول قصة إنشاء الأوبرا القديمة حتى إحتراقها من خلال عرض للصور والوثائق النادرة، كما يضم بعض القطع التي تم إنقاذها من الحريق. أما الجناح الثاني وثائق تاريخ عن دار الأوبرا الجديدة بالجزيرة، وأهم العروض التي قدمت على مسارحها المختلفة.