مادلين طبر ناعية عزت العلايلي: قائد مصري بفنه وخلقه ومحبته وتواضعه رغم كبر مقامه

نعت الفنانة مادلين طبر، النجم عزت العلايلي، والذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقالت الفنانة مادلين طبر، في تصريحات صحفية: "تعرفت على النجم عزت العلايلي في أواخر الثمانينات وهنأني بحصولي على جائزة التمثيل عن دوري في فيلم "كفرون" وتمر السنوات وأقف أمامه في مصر من خلال المشاركة في ملحمة البطولة فيلم "الطريق إلى إيلات"، كان خائفا أن أقع من الجبل أو أن أصاب بأي أذى وأنا الفتاه الوحيدة.. ووجدته قائدا مسئولا حتى خارج التصوير".

وأضافت: "رحمك الله يا غالي قائد مصري بفنه وخلقه ومحبته.. كان في منتهى التواضع رغم كبر مقامه وتاريخه، يرد بنفسه على من يسأل عليه من أصحابه، ولم يتأخر يوما عن طلب، وأخر مرة تحدثت فيها معه كان في شهر أكتوبر وهي عادة لي مع بدء عرض فيلم "الطريق إلى إيلات" فيلمنا الخالد، أن أتصل به.. كان صوته دافئا متواضعا باسما مطمئنا ومؤدبا.. عزائي لمصر وللأهل ولنقابة المهن التمثيلية ولنا جميعا محبي عزت العلايلي".

وأقيمت مساء اليوم الجمعة مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، بمسجد المروة بدريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور ابنه الدكتور محمود العلايلي وابنته.

وشاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وعدد من نجوم الفن في تشييع جثمان النجم الراحل، أبرزهم الفنانون خالد النبوي، ورشوان توفيق، وهاني مهنا، ولبلبة، وإلهام شاهين، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ودلال عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي، وذلك وسط حالة من الصدمة والحزن.