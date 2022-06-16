مرتضى منصور يكشف سبب تراجع المستوى الفني للزمالك مع فيريرا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب تراجع المستوى الفني للفريق الأبيض مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قبل إقالته من منصبه في الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عودة البرتغالي فيريرا إلى تدريب الفريق الأبيض مرة أخرى، بعد صدور قرار إقالته بأسبوع فقط.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «هناك 3 مساعدين أجانب في الجهاز السابق لـ فيريرا، كانوا سبب افتعال أزمة بين المدرب البرتغالي وأسامة نبيه».

وأضاف: «المساعدين الأجانب قالوا لـ فيريرا إن أسامة نبيه يريد إقالته من منصبه، حتى يتولى القيادة الفنية للفريق، وهذا سبب قلة تركيز المدرب البرتغالي في مبارياته الأخيرة مع القلعة البيضاء».

وأوضح رئيس الزمالك: «علاقة أسامة بـ فيريرا جيدة، وذلك بعد المبادرة التي قام بها نبيه من أجل عودة فيريرا إلى الجهاز الفني مرة أخرى، ولكننا قررنا رحيل الـ 3 مساعدين الأجانب وعدم عودتهم مع المدرب البرتغالي مرة أخرى».

وتابع: «سنتعاقد مع محلل أداء وخبير تغذية ومدرب أحمال على أعلى مستوى، وسينضمون لجهاز فيريرا عقب مباراة فاركو».

وأتم: «هتافات جماهير الزمالك لـ فيريرا في مباراة فيوتشر الماضية، لم تؤثر على مجلس الإدارة في قرار عودته مرة أخرى، وهذا القرار في صالح الاستقرار الفني للفريق».