سكرتير شعبة الذهب ينصح المواطنين: الوقت الحالي مناسب جدا للشراء

وجه نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نصيحة للراغبين في شراء الذهب بأن الوقت الحالي «مناسب جدا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن أسعار الذهب تشهد انخفاضا وتراجعا في الوقت الحالي، لكنه انخفاض مؤقت.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستعاود فيها أسعار الذهب الارتفاع، وذلك بعد انخفاض الكميات المعروضة من الذهب، مؤكدا أن الأسعار تتأثر بعامل العرض والطلب بشكل كامل.

ولفت إلى أن الذهب سلعة عالمية وليست محلية، وبالتالي تتأثر بالوضع العالمي، منوها بأن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب.

ونوه بأن سعر الأوقية انخفض من 1951 دولارا وأصبح 1865 دولارا، ما ينعكس على الأسعار في مصر التي تشهد حاليا انخفاضا باعتبار أن مصر سوقا مفتوحة على الخارج.