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أعلن المدير الفني لمنتخب تركيا فينتشينزو مونتيلا تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة باراجواي فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في مباراة تُقام على ملعب سان فرانسيسكو.

ودفع مونتيلا بتشكيل هجومي متوازن يعتمد على مجموعة من أبرز نجومه، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: ميريح ديميرال، عبد الكريم بردكجي، ميرت مولدور، فيردي كاديوغلو

خط الوسط: كريم أكتورك أوغلو، هاكان تشالهان أوغلو، إسماعيل يوكسيك، أردا جولر

خط الهجوم: كينان يلدز، يونس أكجون

ويجلس على مقاعد البدلاء عدد من اللاعبين أبرزهم: ميرت جونوك، ألتاي بايندير، زكي شيليك، كاجلار سويونجو، أوزان كاباك، أوركون كوكجو، باريش ألبير يلماز، وغيرهم.

في المقابل، أعلن مدرب باراجواي جوستافو ألفارو تشكيل فريقه، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: عمر الدريتي، خوان خوسيه كاسيريس، جونيور ألونسو، جوستافو غوميز

الوسط: دييجو جوميز، ميجيل ألميرون، أندريس كوبا، ماتياس جالارزا

الهجوم: خوليو إنسيسو، إيسيدرو بيتا

وكان منتخب تركيا قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام أستراليا بهدفين دون رد، بينما خسر منتخب باراجواي مباراته الأولى أمام الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ما يجعل مواجهة اليوم حاسمة في حسابات المجموعة الرابعة.