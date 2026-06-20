البرازيل تفوز على هايتي بثلاثية وتضع قدما في دور الـ32 بكأس العالم

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره هايتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

واستضاف ملعب "لينكولين فيلد" مواجهة البرازيل وهايتي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي المغرب واسكتلندا.

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بضغط هجومي مكثف، وهدد مرمى هايتي مبكرًا، حيث سجل رافينيا هدفًا في الدقيقة 11، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22، نجح ماتيوس كونيا في تسجيل الهدف الأول للبرازيل، بعدما تابع تسديدة فينيسيوس جونيور التي تصدى لها حارس هايتي، ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف كونيا الهدف الثاني لمنتخب السامبا في الدقيقة 35، بعدما تلقى تمريرة من فينيسيوس جونيور، وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد الكرة بنجاح في شباك هايتي.

وتعرض رافينيا للإصابة في الدقيقة 40، ليغادر الملعب متأثرًا بآلام في العضلة الخلفية، ويشارك بدلًا منه رايان.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للبرازيل، بعدما تلقى تمريرة من لوكاس باكيتا خلف دفاع هايتي، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من تحت أقدام الحارس.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب البرازيلي سيطرته على اللقاء، وسجل إندريك هدفًا رابعًا في الدقيقة 77، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب هايتي في المركز الأخير دون نقاط.