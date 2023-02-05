نتنياهو يدرس تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يدرس تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ «القبة الحديدية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وفي مقابلة مع قناة «LCI» الفرنسية، أكد نتنياهو، أنه يدرس أو يفحص مدى إمكانية تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية، لكنه يبحث التداعيات السياسية والعسكرية المحتملة لهذه الخطوة، خاصة وأنه يرغب بالحفاظ على قوة العلاقات الإسرائيلية الروسية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المقابلة أنه بعيد تشكيل حكومته، درس مدى أهمية تزويد أوكرانيا بتلك المنظومة «القبة الحديدية»، وأن بلاده بصدد إعادة صياغة سياستها، وبعدها سيدرس التداعيات السياسية لهذا الأمر.

ويوم الخميس الماضي، ذكر الموقع الإلكتروني العبري «واللا»، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، والأزمة الأوكرانية بوجه عام.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية وأعضاء كونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يمارسون ضغوطا كبيرة على إسرائيل، بهدف تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، إلا أن تل أبيب رفضت هذه المطالب تخوفا من توتر بينها وبين روسيا.

وأوضح المسؤولون أن هناك تيارا في الجيش وأجهزة الاستخبارات العسكرية «أمان»، يعتقدون أن على بلادهم تغيير سياستها وإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية؛ بشكل لا يؤدي إلى توتر مع روسيا خلال أزمتها مع كييف، وأنه من الممكن الموافقة على نقل تلك الأسلحة عبر دولة ثالثة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.

وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن»، أن بلاده منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تعمل على إحداث توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.