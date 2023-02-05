قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن مسابقة القرآن الكريم في العام الجاري، تختلف عن الأعوام السابقة، ومن ضمن الاختلافات هي مضاعفة الجوائز المالية.

وأضاف جابر في مداخلته، في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن المسابقة لهذا العام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معربًا عن سعادته لاهتمام سيادته بالمسابقة، ومضاعفة الجوائز المالية.

وأوضح أن المسابقة باتت تضم حفظة قرآن أولاد وبنات، وبلغ عدد الدول المشاركة أكثر من 100 دولة "عربية وإفريقية وأوروبية".

وذكر أن مثل هذه المسابقات لها دور ريادي، معبرًا عن سعادته في حالة مشاركة وأيضًا فوز متسابقين من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، وذلك لحرصهم على انتشار الإسلام والقرآن في جميع بلدان العالم.

وانطلقت اليوم المسابقة العالمية ال(29) للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة وزير الأوقاف.