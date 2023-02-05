السجن المشدد 10 سنوات للأب المتهم بالاعتداء جنسيا على ابنه الطفل بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 7821 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، بمعاقبة شابًا بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على ابنه الطفل.



كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محمد ال س، 31 سنة، مقيم في نطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيًا على ابنه الطفل ذو الخمس سنوات.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهم قي ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، وذلك بأن اعتدى على ابنه الطفل البالغ من العمر 5 سنوات مستغلًا حداثة سنه وتواجده معه بمفرده وتعريض حياته للخطر، فيما توصلت تحريات النقيب أحمد مهيب، معاون مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، إلى صحة الواقعة، وجرى ضبط المتهم وبالعرض على جهات التحقيق أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.