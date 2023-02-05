بابا الفاتيكان يتهم منتقديه باستغلال وفاة بنديكت لتحقيق أغراض شخصية

اتهم بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس في تصريحات للصحفيين لدى عودته من أفريقيا اليوم الأحد، منتقديه باستغلال وفاة البابا الفخري السابق بنديكت السادس عشر لأغراضهم الخاصة.

وقال فرنسيس: "أعتقد أن وفاة بنديكت قد تم استغلالها"، متحدثا عن أشخاص كانوا يسعون من أجل أجندتهم الخاصة فقط.

وبعد فترة وجيزة من وفاة البابا الفخري في نهاية العام الماضي، تعرض البابا فرنسيس لانتقادات في مقالات وكتابات صحفية، بما في ذلك واحدة كتبها السكرتير الخاص لبنديكت منذ فترة طويلة، جورج جانسوين، ما أثار تكهنات بأن المحافظين بشكل خاص كانوا يسعون لتشكيل جبهة ضد البابا.

وقال البابا فرنسيس إن من غير الأخلاقي استغلال "شخص طيب يخشى الرب" مثل بنديكت، مضيفًا أن المنتقدين لم يتحركوا لمصلحة الكنيسة. وقال إن "المرء يرى مرارًا وتكرارًا نزعة نحو إثارة النزاعات من المواقف اللاهوتية".

وقال البابا إنه كانت تربطه علاقة طيبة ببنديكت، وهو ما يتعارض مع مزاعم تشير إلى وجود توتر بين الرجلين على مدى حوالي 10 سنوات بعد استقالة بنديكت.