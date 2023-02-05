كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 15 ألف إصابة لليوم الثالث

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 15 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي، وسط رؤية تشير إلى أن موجة العدوى الشتوية ربما بلغت ذروتها.

وسجلت كوريا الجنوبية 14 ألفا و18 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 34 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و257 ألفا و411 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و596حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 313 مريضا، مقارنة بـ325 مريضا في اليوم السابق.