أطباء بلا حدود: وفاة طفل كل ساعتين في معسكر زمزم غرب السودان بسبب سوء التغذية

أفادت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، بوفاة طفل كل ساعتين في معسكر «زمزم» للنازحين بولاية شمال دارفور غربي السودان، بسبب سوء التغذية، داعية إلى استجابة إنسانية واسعة.



وقالت المنظمة الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: «تتطلب أزمة سوء التغذية في معسكر زمزم، شمال دارفور، استجابة إنسانية عاجلة حيث يموت طفل كل ساعتين».



ودعت إلى «التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسق من أجل إنقاذ الأرواح»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».



وأكدت أن «تقييما سريعا للتغذية والوفيات، أجرته منظمة أطباء بلا حدود، كشف عن وضع كارثي في مخيم زمزم، منذ بدء النزاع في السودان في أبريل 2023».



ونقل البيان عن كلير نيكوليت، رئيسة الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في السودان، تأكيدها أن «مخيم زمزم يشهد وضعًا كارثيًا تماما، وتشير التقديرات إلى أن طفلا واحدا على الأقل يموت كل ساعتين في المعسكر».



وأضافت: «أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين لم يموتوا بعد، أكثر عرضة للوفاة في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع إذا لم يحصلوا على العلاج، وحالتهم قابلة للعلاج إذا تمكنوا من الوصول إلى منشأة صحية».



وأشار البيان إلى أن منظمة أطباء بلا حدود «هي مقدم الرعاية الصحية الوحيد العامل في معسكر زمزم، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في السودان».



ومعسكر زمزم للنازحين من أكبر المعسكرات في دارفور، حيث يضم أكثر من 400 ألف نازح جراء الحرب في الإقليم منذ العام 2033 بين الخرطوم وحركات دارفور المساحة.



وأظهر تحليل نشرته مبادرة «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، في نوفمبر الماضي، معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر عام 2023.