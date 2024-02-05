 جرامي 66.. أغنية «علماء ومهندسين» تحصل على جائزة أفضل أداء راب - بوابة الشروق
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جرامي 66.. أغنية «علماء ومهندسين» تحصل على جائزة أفضل أداء راب

كيلير مايك وأندري بينجامين وفيوتشر وإيرين ألين كان
كيلير مايك وأندري بينجامين وفيوتشر وإيرين ألين كان
محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:34 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت أغنية «علماء ومهندسين - SCIENTISTS & ENGINEERS» والتي يتعاون فيها كلا من كيلير مايك وأندري بينجامين وفيوتشر وإيرين ألين كان، على جائزة «أفضل أداء راب - Best Rap Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «انتباه - Attention»، و«عالم باربي - Barbie World»، و«فقط أريد موسيقى الروك - Just Wanna Rock»، و«ريتش فليكس - Rich Flex».

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